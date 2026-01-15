AFAD Yetkilileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
AFAD Yetkilileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında

AFAD Yetkilileri \'Yılın Kareleri\' Oylamasında
15.01.2026 17:17
AFAD, 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'in önemli fotoğraflarını seçti. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) İlami Çakmak ile İl Müdür Yardımcısı Erhan Kılıç ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Demirer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ekip, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AFAD İl Müdürü Çakmak, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarına oy veren Çakmak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Kılıç ile Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Demirer de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğraflarına oy veren Kılıç ve Demirer, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini tercih etti.

İlami Çakmak, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğraflardan özellikle etkilendiğini dile getiren Çakmak, "AFAD olarak her zaman tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Gazze'ye yönelik desteğimizi de sürdürdük. Tüm AFAD gönüllüsü arkadaşlarımızı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Sanat, AFAD, Son Dakika

