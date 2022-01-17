Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetindeki Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çok sayıda ev yıkılırken, ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Qades Kaymakamı Mohammad Seleh Pordel yaptığı açıklamada, "Kurbanlar arasında çocuk ve kadınlar bulunuyor" dedi. Yetkililer, depremdeki can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı.