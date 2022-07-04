Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin beşincisi törenle uğurlandı - Son Dakika
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Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin beşincisi törenle uğurlandı

04.07.2022 16:11
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin beşincisi törenle uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 8 konteynerden oluşan beşinci "İyilik Treni" Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 8 konteynerden oluşan beşinci "İyilik Treni" Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.

"İyilik Treni"nin beşinci seferi dolayısıyla tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu ve STK temsilcileri katıldı.

Taşdelen, törende yaptığı konuşmada, Afganistan halkının yaşadığı sıkıntıları yüreklerinden hissettiklerini, 5'inci sefer ile 19 milyon kişinin acil gıda yardıma ihtiyaç duyduğu topraklara yardım götüreceklerini belirtti.

Taşdelen, ağır şartlarda hayatta kalmaya çalışan, kuraklık ve yoklukla mücadele eden Afganistanlıların yanında durduklarını söyledi.

Afganistan'da 22 Haziran'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geriden kalanlara başsağlığı dileyen Taşdelen, deprem sonrası Afganistan halkını yalnız bırakmadıklarını, İyilik Trenleri ile desteğe devam ettiklerini kaydetti. Taşdelen, şöyle konuştu:

"Bu önemli gün, yüz binlerce insanın yoksunluğunu azaltacak bir girişimin devamı olacak. Geçen 4 sefer ile STK'larımızın bağışladığı toplam 4 bin 170 ton yardımı binlerce aileye göndermiş olduk. Beşinci seferde 3 ayrı trenle 1400 ton yardım götüreceğiz. 1000 çadır ile gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen malzemeleri mazlumlara ulaşacak. Devletimizin şefkat ve merhametle yaptığı yardımları Afganistan halkına ulaştıracağız."

Yardım 12 günde Afganistan'a ulaşacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Kazancıoğlu ise başta Türk Kızılay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çabaları ve destekleriyle temin edilen ihtiyaç malzemelerini Afganistan halkına ulaştıran İyilik Treni'nin ilkinin 27 Ocak'ta yola çıktığını anımsattı.

Bu sefer sonrasında bugüne kadar Afganistan'a toplam 5 bin 570 ton yardım malzemesinin ulaştırılmış olacağını ifade eden Kazancıoğlu, "Bugünkü İyilik Treni'nde 8 konteyner ve 22 kapalı vagon içerisinde 599 ton gıda, sağlık, giyim, hijyen malzemesi, battaniye ve çadır yer almaktadır. Bu trenimiz de diğerlerinin olduğu gibi 4 bin 168 kilometre yol kat ederek 12 günde Afganistan Turgundi'ye ulaşacaktır." dedi.

İyilik trenlerindeki yardım malzemelerinin Türkmenistan Etrek'e kadar Genel Müdürlüğe ait vagonlar ile taşınacağını söyleyen Kazancıoğlu, malzemelerin burada Türkmen vagonlarına aktarılarak Afganistan'ın Türkmenistan sınır garı olan Turgundi'ye devam edeceğini kaydetti.

"İyilik Trenleri, Türkiye Afganistan arasındaki seferleri 4 ülkenin demiryolu idareleri tarafından gerçekleştirilen önemli bir lojistik operasyondur. " diyen Kazancıoğlu, seferlerde emek veren herkese teşekkür etti.

Duaların ardından beşinci İyilik Treni, Afganistan'a uğurlandı.

Beşinci İyilik Treni'ne Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, KIYAMDER Yardımlaşma Derneği, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Verenel Derneği, Yedibaşak İnsani Yardım Derneği, ANDA Derneği, İyilik Derneği, Ravza İnsani Yardım Derneği, Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Umut Ol İnsani Yardım Derneği, Fetih Vakfı, Hayrat Yardım Derneği, Konya Mehir ve Aile Derneği ile Gaziantep Şahinbey Belediyesi destek verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni'nin beşincisi törenle uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin beşincisi törenle uğurlandı - Son Dakika
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