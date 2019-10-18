Son Dakika Haberleri: Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: En az 60 ölü
Son Dakika Dünya Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: En az 60 ölü

Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: En az 60 ölü

58 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti. Cami kubbesinin tamamen çöktüğü saldırıda en az kişi de yaralandı.

Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: En az 60 ölü, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti. Cami kubbesinin tamamen çöktüğü saldırıda en az kişi de yaralandı.


Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, basına yaptığı açıklamada, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti.

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Afganistan, Nangarhar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:42 
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