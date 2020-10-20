Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hakmal saldırıda Kang ilçe Emniyet Müdürü Faiz Muhammad Hotak ile 11 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin yaralandığını bildirdi.

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