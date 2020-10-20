Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü - Son Dakika

Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü

20.10.2020 17:57
Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü, System.String[]

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Kang ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürüyle 11 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Kang ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürüyle 11 polis hayatını kaybetti.

Nimruz Valiliği sözcüsü Bahram Hakmal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kang ilçesinde polislere bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hakmal saldırıda Kang ilçe Emniyet Müdürü Faiz Muhammad Hotak ile 11 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

bombalı saldırı, Afganistan, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı Durak dışında inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu         
17:39
BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı         
16:47
Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu         
16:33
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Hazine, iki tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlanmaya gitti Hazine, iki tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlanmaya gitti         
15:23
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz         
13:45
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 18:08:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da polisleri hedef alan bombalı saldırı: 12 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei