Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Sel Felaketi: 15 Ölü

Afganistan'da Sel Felaketi: 15 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın batı vilayetlerinden Herat ve Badgis'te şiddetli yağışlarda meydana gelen selde 15 kişi can verdi.

Afganistan'da Sel Felaketi: 15 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın batı vilayetlerinden Herat ve Badgis'te şiddetli yağışlarda meydana gelen selde 15 kişi can verdi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Farhad, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Farhad, ayrıca sel nedeniyle yüzlerce hayvanın telef olduğunu ve binden fazla evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Badgis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de Badgis'in Kads, Cevand ve Bala Murgab ilçelerinde sele kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sel nedeniyle 5 kişinin yaralandığını dile getiren Şahabi, 2 kişinin de kayıp olduğunu aktardı.

Ülkenin kuzeyindeki Faryab ve Belh vilayetlerinde de bir gün önce yaşanan selde ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:05:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Sel Felaketi: 15 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]