Afşin Belediye Başkanı Güven, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
AK Parti'den Afşin Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Güven, mazbatasını aldı.
AK Parti
'den Afşin
Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Güven
, mazbatasını aldı.
Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi
, MHP
Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte geldiği Afşin Adalet Sarayı'nda mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Osman Bayram
'dan aldı.
Daha sonra yürüyerek Afşin Belediyesine giden Güven ve belediye meclis üyelerini, personel karşıladı.
Güven, dua edilmesinin ve kurban kesilmesinin ardından yaptığı konuşmada, 84 bin Afşinliye hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının, ilçe başkanlarının ve teşkilatların her kademesinin gece gündüz çalıştığını dile getiren Güven, "Hepsinden Allah razı olsun. Bu sonucun alınmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Afşin'e 5 yıl daha hizmet etmek için görevimizin başındayız. Doğruluktan, dürüstlükten ödün vermeden, Afşin'e en kaliteli hizmeti vereceğiz ve halkımıza layık olmaya çalışacağız. Afşinimizi güzel günler bekliyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:29 Kaynak: AA
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