Son Dakika Haberleri: Afşin Belediye Başkanı Güven, Mazbatasını Aldı

Afşin Belediye Başkanı Güven, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Afşin Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Güven, mazbatasını aldı.

Afşin Belediye Başkanı Güven, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Afşin Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Güven, mazbatasını aldı.

Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte geldiği Afşin Adalet Sarayı'nda mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Osman Bayram'dan aldı.

Daha sonra yürüyerek Afşin Belediyesine giden Güven ve belediye meclis üyelerini, personel karşıladı.

Güven, dua edilmesinin ve kurban kesilmesinin ardından yaptığı konuşmada, 84 bin Afşinliye hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının, ilçe başkanlarının ve teşkilatların her kademesinin gece gündüz çalıştığını dile getiren Güven, "Hepsinden Allah razı olsun. Bu sonucun alınmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Afşin'e 5 yıl daha hizmet etmek için görevimizin başındayız. Doğruluktan, dürüstlükten ödün vermeden, Afşin'e en kaliteli hizmeti vereceğiz ve halkımıza layık olmaya çalışacağız. Afşinimizi güzel günler bekliyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:29 Kaynak: AA

MHP, Mehmet Fatih Güven, AK Parti, Afşin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP, Iğdır Seçimlerinin İptal Edilmesi İçin İl Seçim Kuruluna Başvuruda Bulundu AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi Mehmet Günsür, AK Parti'nin Seçim Talebini Tiye Aldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afşin Belediye Başkanı Güven, Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]