Afyon'da Jeotermal Su Ürünleri Projesi Başladı
Ekonomi

Afyon'da Jeotermal Su Ürünleri Projesi Başladı

Afyon'da Jeotermal Su Ürünleri Projesi Başladı
27.01.2026 14:19
Afyonkarahisar'da jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştirme projesi hayata geçirildi.

Afyonkarahisar'da jeotermal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve yeni yatırımlara zemin hazırlaması amacıyla Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın himayelerinde hayata geçirilen ve jeotermal suda su ürünleri yetiştirilecek Ar-Ge projesinde kurulum süreci tamamlandı ve havuzlara su verilmeye başlandı.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi mali desteği ile hazırlanan ve Zafer Teknopark A.Ş bünyesinde uygulanmaya başlanan "Afyonkarahisar İçin Termal Su Kaynakları ile Ekonomik ve Sürdürülebilir Su Ürünleri (Karides-Mikroalg-Tatlısu Balıkları) Üretim Modeli Geliştirilme" isimli Ar-Ge projesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Teknopark bünyesinde 520 metrekare kapalı alanda kurulu üç serada proje kapsamında yer alan ürünlerin üretimi için teknik ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanarak canlıların havuzlara alınmadan önce biyolojik uyum çalışmalarına başlandı.

Kurulan birinci serada Mikroalg ve Aquaponik sistem devreye alındı. Alg üretimi ve yeşil bitki ekimi yapıldı. 2. serada yer alan her biri yaklaşık 20 ton su kapasiteli tatlı su balıklarının yetiştirileceği 4 havuza su verilerek bakteri ekimine başlandı. Üç hafta süren ve bir hafta sonra tamamlanacak bakteri ekimi sonrası balıklar havuzlara aktarılacak. 3. serada ise tatlı su karideslerin yetiştirileceği her biri yaklaşık 15 ton olan 4 havuza su verildi. Su devirdaim ve termal ısıtma testleri ile arıtma işlemlerine devam ediliyor.

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile kapalı sistemle üretimi yapılacak tatlı su karidesler için üretime uygun olan türdeki yavru karideslerin yurt dışından ithalat süreçleri devam ediyor. Karides havuzlarına da bakteri ekimi yapıldıktan sonra canlıların havuzlara alınması sürecine başlanacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Afyon, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyon'da Jeotermal Su Ürünleri Projesi Başladı - Son Dakika

