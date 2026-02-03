Afyon\'da Trafik Güvenliği Eğitimi

Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim çalışmasının kent genelindeki okullarda yapıldığı belirtildi. Eğitimin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada "Trafik bilincinin artırılması ve güvenli trafik kültürünün küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 800 öğrenci ve 55 öğretmenin katılımıyla seminer düzenlendi. Eğitimde

trafik jandarmasının görevleri, trafik işaret ve levhalarının anlamları, araçlarda güvenli yolculuk ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR