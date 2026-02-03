Afyon'da Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
Afyon'da Trafik Güvenliği Eğitimi

Afyon\'da Trafik Güvenliği Eğitimi
03.02.2026 12:10
Jandarma, 800 öğrenci ve 55 öğretmene trafik güvenliği semineri düzenledi.

Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim çalışmasının kent genelindeki okullarda yapıldığı belirtildi. Eğitimin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada "Trafik bilincinin artırılması ve güvenli trafik kültürünün küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 800 öğrenci ve 55 öğretmenin katılımıyla seminer düzenlendi. Eğitimde

trafik jandarmasının görevleri, trafik işaret ve levhalarının anlamları, araçlarda güvenli yolculuk ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Afyon, Son Dakika

12:12
