Afyonkarahisar'da 6 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden hesaplarla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık ettiği belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.