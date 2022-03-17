Afyonkarahisar'da 80 yıllık kandil geleneğinde çocuklar sevindirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kandil günleri çocuklara çikolata, şeker ve kek dağıtılıyor.

İlçede yaklaşık 80 yıldır her kandil günü akşam vakitlerinde bakkallar ve mezarlık önünde toplanan çocuklara, hayırseverlerce ikramda bulunuluyor.

Yalı Mahallesi'ndeki mezarlık önünde Berat Kandili dolayısıyla ellerinde poşetlerle sıraya geçen yaklaşık 400 çocuğa, hayırseverlerce çikolata, şeker ve kek dağıtıldı. İkramları sevinçle alan çocuklar, hayırseverlere dua etti.

Mahalle bakkalı Kadir Koç, AA muhabirine, yaklaşık 80 yıldır çocukların her kandil öncesi hayırseverlerce sevindirildiğini ifade etti.