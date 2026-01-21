Afyonkarahisar'da Apartman Yangını - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Apartman Yangını

Afyonkarahisar\'da Apartman Yangını
21.01.2026 08:36
Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangının ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa

Sizin düşünceleriniz neler ?

