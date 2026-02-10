Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı

Afyonkarahisar\'da Asayiş Toplantısı
10.02.2026 18:07
Vali Yiğitbaşı, asayiş çalışmaları ve terörle mücadele hakkında bilgi verdi, başarıları paylaştı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 8 Ocak-10 Şubat'ta yapıln asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Valilik'te düzenlenen toplantıda, Vali Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile birlikte basın mensuplarını bilgilendirdi.

Yiğitbaşı, 5 Ocak'ta il merkezinde meydana gelen nitelikli yağma olayının titiz çalışmalar sonucu aydınlatıldığını belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalara da değinen Vali Yiğitbaşı, "Sandıklı ilçesi Baştepe köyünde organize halde yasadışı köpek dövüşleri yapılacağının öğrenilmesi üzerine ekiplerce yapılan takip sonucunda, 2 köpek sahibi ve 12 seyirci olmak üzere toplam 14 şahıs suçüstü yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır. Muhafaza altına alına 2 köpek ise Dinar Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edilmiştir." dedi.

Terör suçlarına yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 4 şüpheli, DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçu kapsamında 2, DHKP-C silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçu kapsamında bir olmak üzere toplam 5 kişi yakalanmıştır. Bugün gerçekleştirilen bir operasyonda geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, Irak'ın Haseke bölgesinde yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanlarda isimleri geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Afyonkarahisar merkezli Ankara, Kırşehir ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerini ve tüm kolluk güçlerini kutluyorum."

Narkotik suçlarına yönelik yapılan çalışmaları da paylaşan Yiğitbaşı, 121 olaya müdahale edildiğini, 189 şüpheliye işlem yapıldığını ve 39 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularına yönelik yapılan çalışmalarda da 10 Şubat 2026 tarihi itibariyle ilimizdeki yabancı sayısında yüzde 37'lik bir düşüş yaşandığını kaydeden Vali Yiğitbaşı, 43 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi gerçekleştirildiğini, GÖKSEM'de ise 322 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi tesis edildiğini ifade etti.

Trafik olaylarına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin verileri de paylaşan Vali Yiğitbaşı, son bir ayda 176 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 268 vatandaşın yaralandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Asayiş, Güncel, Terör

24 saat son dakika haber yayını
