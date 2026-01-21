Afyonkarahisar'da DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan ve araması bulunan yabancı uyruklu L.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.
