Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Alkan (76) idaresindeki 32 PF 511 plakalı kamyonet, Ağzıkara köyü yakınlarında devrildi.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Alkan'ın cesedi, incelemenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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