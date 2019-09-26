Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

24 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman Alkan (76) idaresindeki 32 PF 511 plakalı kamyonet, Ağzıkara köyü yakınlarında devrildi.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Alkan'ın cesedi, incelemenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süleyman Alkan, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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