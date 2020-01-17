Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şehirde yeni bir yapılanmaya girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, "gaygubet evi" olarak adlandırılan 11 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ elebaşı Gülen'in, Adil Öksüz'e yolladığı darbe mesajları deşifre edildi
EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]