Afyonkarahisar'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerihelikopter destekli trafik ve asayiş denetimine katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri



helikopter destekli trafik ve asayiş denetimine katıldı..



Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunun 24. kilometresindeki Yarımca Kavşağı'nda sürücüler ve yanındakilerin GBT sorguları yapıldı.



Karadan jandarma ekipleri denetim yaparken havadan da Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tugg. Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda havadan güzergahını ve şehrin ana hatlarındaki trafik durumunu denetledi.



"TRAFİĞİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"



Denetimlerin sonunda açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle kenttin ana hatlarındaki trafik durumunu denetlediklerini söyledi. Trafik güvenliğine özel önem verdiklerini belirten Tutulmaz; "Gerek denetimlerle, gerek eğitimlerle, gerekse kamuoyunun bilinçlendirilmesi yönündeki kapmalarımızla trafik yönünden vatandaşlarımızı daha bilinçli hale getirmeye çalışıyoruz. Emniyetimizin 5 ayrı Jandarmamızın da 2 ayrı projesi var. Bizim birinci gayemiz trafiği güvenli hale getirmektir. İlkokul çocuklarımızdan başlayarak halkımızın her kesimine ulaşabilecek şekilde kampanyalarla öncelik eğitim diyerek trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim denetimlere bu yıl daha fazla ağırlık vereceğimiz ve bunun sonucu olarak trafik kazalarını gerek can güvenliği açısından gerek mal güvenliği açısından daha güvenli bir sonuç elde etme yönünde gayretli olacağımızı halkımızın bilmesini isteriz" dedi.



"YAYANIN TRAFİKTE BİLİNÇLİ HAREKET ETMESİ GEREKİR"



Trafikte yaya güvenliğiyle alakalıda özel çalışmalarının olduğunun da bilgisini veren Tutulmaz, yayalarında bu konuda hassas davranmaları gerektiğini söyledi. Tutulmaz şöyle devam etti;



"Öncelik yayının projesiyle bakanlığımızın ortaya koyduğu bu projeyle de yayaların önce geçişlerini sağlayacak denetimleri tedbirleri alacağız. Denetimleri yapacağız. Bu konuda da yine halkımızın bilinçli olarak hareket etmesi gerekir."



"ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 85 ORANINDA AZALDI"



2019 yılında trafikte ölümlü kazaların yüzde 85 oranında azaldığını kaydeden Vali Tutulmaz, trafikte ısrarla yanlış yapanlara kanuni yaptırımların uygulandığını ifade etti. Denetimlerine kararlı bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Tutulmaz konuşmalarını şöyle sürdürdü;



"Bu yıl yılbaşından bu tarafa 2019 yılında aldığımız tedbirlerle ölümlü kazalarındaki sayı yüzde 85 dolayında düşmüştür. Yine benzer şekilde mal ve yaralamalı kazalarda da önemli düşüşler sağlanmıştır. Denetimlerimize yine kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Öncelik denetimde eğitim ancak ısrarla yanlış yapanlarla ilgilide kanuni olarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." - AFYONKARAHİSAR

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