Afyonkarahisar'da Kaza: Şans Eseri Yaralı Yok
Afyonkarahisar'da Kaza: Şans Eseri Yaralı Yok

Afyonkarahisar\'da Kaza: Şans Eseri Yaralı Yok
28.01.2026 15:06
Sandıklı'da iki otomobil çarpıştı, 10 metre savrulan araç peyzaj alanına girdi; yaralı yok.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan ve araçlardan birisinin savrularak yaklaşık 10 metre sürüklenip peyzaj alanına girerek durabildiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Sandıklı ilçesinde çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 FKD 80 ve 03 LL 201 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi yaklaşık 10 metre savrulup ardından peyzaj alanına girerek durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay şans eseri maddi hasarla atlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

