Kazada iki otomobil arasında kalan R.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, aracın yanında bulunan M.Ç ile D.Ç. diğer sürücüsü B.K. ile otomobilde bulunan A.K, S.K, B.K. yaralandı.

Bir yılda iki bacağını da kaybetti

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.