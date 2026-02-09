Afyonkarahisar'da minibüsün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Z.T. idaresindeki 03 S 0022 plakalı okul servis aracı, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda F.Y. (22) yönetimindeki 34 AL 1208 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Minibüs Motosiklete Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?