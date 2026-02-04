Afyonkarahisar'da Öğrenci Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Öğrenci Denetimleri

Afyonkarahisar\'da Öğrenci Denetimleri
04.02.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, okullarda ve parklarda denetim yaparak çocukların güvenliğini sağladı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okullar, park, bahçeler ve işletmelerde denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimle ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla suç ve suçlularla mücadele noktasında ilimiz genelinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okullar, park, bahçeler ve işletmelerde 72 ekip, 180 personelin katılımı ile il merkezi ve ilçelerimizde uygulama yapılmıştır. Denetimlerde 512 şahıs ve 199 araç sorgulanmış, 2 araca cezai işlem uygulanmıştır. Herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Çocuklarımızın suça sürüklenmesi ve suçun mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini engelleyebilecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla denetimlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Öğrenci Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:13:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Öğrenci Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.