Afyonkarahisar\'da Öğrenci Denetimleri

Afyonkarahisar'da polis tarafından öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okullar, park, bahçeler ve işletmelerde denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimle ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla suç ve suçlularla mücadele noktasında ilimiz genelinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okullar, park, bahçeler ve işletmelerde 72 ekip, 180 personelin katılımı ile il merkezi ve ilçelerimizde uygulama yapılmıştır. Denetimlerde 512 şahıs ve 199 araç sorgulanmış, 2 araca cezai işlem uygulanmıştır. Herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Çocuklarımızın suça sürüklenmesi ve suçun mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini engelleyebilecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla denetimlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR