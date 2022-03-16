Afyonkarahisar'da öğretmenlere keşkek ikram edildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın 128 yıllık tarihi okulu Afyon Lisesi'ndeki 70 öğretmene keşkek ikram edildi.

Okul Müdürü Turgay Bingül, yaptığı açıklamada, kurumda görev yapan öğretmenlerin birlik ve beraberlik adına bir araya geldiğini söyledi.

Afyon Lisesi'nin başarılı kadrosuna gastronomi şehrinin coğrafi işaret tescilli Şuhut keşkeği ikram ettiklerini aktaran Bingül, "Kurumumuz tarihi bir okul. Bu güzide lisede görev yapıyor olmaktan son derece mutluyuz. Bizde okul idarecileri ve öğretmenler olarak birlik ve beraberliğimize çok önem veriyoruz. Bugünde hep beraberiz ve daha güzel başarılara imza atmak için birlikteyiz. Benzer programlarımız ilerleyen günlerde de devam edecek." diye konuştu.

Öğretmenlere, keşkek ikramı yapıldı.