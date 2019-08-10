Afyonkarahisar'da orman yangını
53 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:38 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Başmakçı
ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Yassıören
köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Başmakçı, Dinar
ile Evciler
ve Dazkırı
orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, alevlere yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.
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