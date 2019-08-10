Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da orman yangını
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Afyonkarahisar'da orman yangını

53 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Başmakçı, Dinar ile Evciler ve Dazkırı orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, alevlere yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.
Yassıören, Başmakçı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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