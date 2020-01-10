Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 70'inci kilometresi Sandıklı Gökçealan köyü yakınlarında yaşandı. Hasan Çakır idaresindeki 03 BR 768 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Haydar Sözen idaresindeki 49 DD 835 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Ayhan Kök olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Serap Çakır ise yaralandı. Tır şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Tır şoförünün haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ayhan Kök'ün cenazesi ise Sandıklı Devlet Hastanesini morguna götürüldü.

Kaza anını anlatan tır şoförü Haydar Sözen, "Petrolden çıktım. Hareket halindeydim yavaş olarak normal seyir ediyordum. Bir ses geldi arkama baktım taksi tırın arkasından vurmuş. Her tarafı koparmış. İndim baktım, polisi aradım. Ambulansı aradım başka bir şey yapamadım" dedi.

(İHA)

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu
Genç avukatın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

Son Dakika Haberleri
17:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
17:01 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Son Dakika
17:01 Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Son Dakika
17:00 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Son Dakika
16:58 Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 17:04:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]