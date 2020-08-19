Afyonkarahisar'da plastik ve galvaniz saçtan yapılan "emitasyon lahit" ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da plastik ve galvaniz saçtan yapılan sahte lahit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultandağı ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği lahiti satmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekiplerin, şüphelinin iş yerine düzenlediği baskında, lahit ele geçirildi.

Lahit incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi D.G. gözaltına alındı.

Müze Müdürlüğüne getirilen lahitin, yapılan incelemede sahte olduğu ortaya çıktı.

Emitasyon lahitin galvaniz saç ve plastik ile yapıldığı, ardından boyandığı tespit edildi.