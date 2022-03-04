Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon - Son Dakika
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon

04.03.2022 10:54

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon Polis baskınında uyuşturucu madde ve tarihi esereler ele geçirildi, yakalanan 8 kişi tutuklandı Afyonkarahisar merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde, tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tüfek...

Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon

Polis baskınında uyuşturucu madde ve tarihi esereler ele geçirildi, yakalanan 8 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde, tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, yakalanan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Dinar Narkotik Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu Afyonkarahisar merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan ikamet, işyeri ve araç aramalarında; 2 adet hassas terazi, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar kokain, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet sikke, 1 adet dedektör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 950 TL para ve çok sayıda uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 11 şahıs gözaltına alınırken, B.K., R.D., B.K., B.B., Ş.Ç., H.Ö., M.K. ve C.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon

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Son dakika haberi | Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı Rize'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Rize'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polisten nefes kesen operasyon - Son Dakika
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