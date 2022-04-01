Afyonkarahisar'da ramazan öncesi "Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ramazan öncesi "Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü" yapıldı

01.04.2022 19:11
Afyonkarahisar'da ramazan öncesi "Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü" yapıldı

Afyonkarahisar'da ramazan ayı dolayısıyla "Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da ramazan ayı dolayısıyla "Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü" düzenlendi.

İl protokolü ellerinde "11 Ayın Sultanı Hoş Geldin Ramazan" pankartıyla, İmaret Camisi'nde önünden 'Atlı Grup' ile 'Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı' eşliğinde başlayan yürüyüş, Zafer Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş esnasında davul çaldı, maniler söylendi.

Vali Gökmen Çiçek, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Belediyesinin son zamanlarda gençlere, ailelere ve kadınlara yönelik yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin dikkat çektiğini söyledi.

Şehrin farklı yerlerinde etkinliklerin düzenlendiğini dile getiren Çiçek şöyle konuştu:

"Ramazan ayının gelmesiyle birlikte belediye başkanımız Sultanahmet'i buraya getirdi. İnanılmaz bir ortam oluşturdu. İnşallah belediyemizin ev sahipliğinde ramazan boyunca hep birlikte Zafer Meydanı'nda olacağız. Burada sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisini birlikte göreceğiz. Ben tüm Afyonkarahisarlıları bu meydanda kucaklayacak olmaktan dolayı çok mutluyum."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Kovid-19 salgını dolayısıyla 2020 ile 2021 yıllarında buruk bir ramazan geçirildiğini vurguladı.

Bir ay boyunca Zafer Meydanı'nda ramazan etkinlikleri yapılacağını aktaran Zeybek, "Belki de Afyonkarahisar'da ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleşiyor. Ülkemizin her tarafından yöresel ürünlerin sergilendiği bir alan oluşturduk. Çocuklarımızı da unutmadık, sahur vaktine kadar gölge oyunları, Hacivat ile Karagöz gibi oyunları onlarla buluşturacağız. Teravihten sonra da büyüklerimize yönelik genel etkinliklerimiz de burada devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından meydanda kurulan stantlar ziyaret edildi.

Afyonkarahisar'da ramazan öncesi Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü yapıldı
Afyonkarahisar'da ramazan öncesi Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü yapıldı
Afyonkarahisar'da ramazan öncesi Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü yapıldı
Afyonkarahisar'da ramazan öncesi Kalpleri Buluşturma Yürüyüşü yapıldı

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11 Ayın Sultanı, Mehteran Takımı, Karahisar, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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