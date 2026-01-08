Afyonkarahisar\'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak

Afyonkarahisar ve ilçelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu, yol kenarlarındaki birkaç ağacı da devirdi.

Şiddetli rüzgarın bazı dükkanların tabelalarına ve bölgedeki elektrik tellerine zarar verdiği bildirildi.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde ve çevre yollarında oluşan su birikintileri, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

AFAD İl Müdürlüğünde kurulan koordinasyon merkezine gelen ihbarlara ekiplerin hızlıca müdahale ettiği öğrenildi.