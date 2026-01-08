Afyonkarahisar'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak

Afyonkarahisar\'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak
08.01.2026 23:20
Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, bazı binalar hasar gördü.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar sonucu bazı binaların çatıları uçtu, yol kenarlarındaki birkaç ağaç da devrildi.

Şiddetli rüzgarın bazı dükkanların tabelalarına ve bölgedeki elektrik tellerine zarar verdiği bildirildi.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde ve çevre yollarında oluşan su birikintileri, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

AFAD İl Müdürlüğünde kurulan koordinasyon merkezine gelen ihbarlara ekiplerin hızlıca müdahale ettiği öğrenildi.

Yenice Mahallesi'nde 2 binanın bodrum katını su bastı.

Ev sahipleri ile bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makineleri ve motopomplarla binaların bodrum katlarından su tahliyesi yaptı.

Kaynak: AA
