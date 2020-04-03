Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
6 saat önce
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 14 parça tarihi eser ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 14 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde yaşayan İ.G.'nin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İ.G.'yi beldede yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 parça tarihi eser ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:50 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu