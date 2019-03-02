Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Polis Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Polis Yaralı

39 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, polis aracı kaza yaptı.

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Polis Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, polis aracı kaza yaptı. Kazada 2 polis yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.30 sıralarında 03 A 5978 plakalı polis aracı Sandıklı çıkışı Kaplıca kavşağında trafik ışıklarında 34 BYA 33 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ekip otomobilinde bulunan iki polis memuru hafif yaralandı, diğer araçta bulunan kişiler kazayı yara almadan atlattı. Yaralı polisler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan ekip otosu ile diğer araç çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Sandıklı, Afyon, Polis, Güncel
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