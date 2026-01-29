Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
29.01.2026 11:38
Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C., idaresindeki 03 AP 391 plakalı Tofaş marka otomobil M.Y., yönetimindeki 03 BR 953 kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Jandarma, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
