Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın çarpması sonucu kontrolden çıkarak şarampole girip devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ö., idaresindeki 42 AFN 769 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.K.'nin kullandığı 03 HA 284 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole girip devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR