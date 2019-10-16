Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi 1 ölü, 30 yaralı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi 1 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi 1 ölü, 30 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Malezyalı turistlerin bulunduğu Akın Yıldırım'ın kullandığı 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüs bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken, otobüsteki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi.

Yapılan incelemede otobüsteki yolculardan Malezyalı bir turistin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 4'ü ağır 30 kişinin yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Çay, Şuhut ve Dinar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi 1 ölü, 30 yaralı

Dinar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
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