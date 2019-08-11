Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki orman yangını
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Afyonkarahisar'daki orman yangını

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'daki orman yangını, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, Başmakçı, Dinar ile Evciler ve Dazkırı orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri müdahale etti.
Yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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