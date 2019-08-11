Afyonkarahisar'daki orman yangını

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, Başmakçı, Dinar ile Evciler ve Dazkırı orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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