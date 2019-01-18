Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'daki Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama

Afyonkarahisar'daki Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama

42 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar ilçelerinde yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar ilçelerinde yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Sandıklı Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Akşam saatlerine kadar adliyedeki işlemleri süren zanlılardan 17'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 6'sı da serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Sandıklı ve Dinar ilçeleri ile köylerinde belirlenen adreslere 15 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:48 Kaynak: İHA

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa
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