Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dazkırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına tıbbi atık kutuları yerleştirdi.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa, System.String[]

Dazkırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına tıbbi atık kutuları yerleştirdi.

İlçede hayata geçirilen projede, halk sağlığı açısından Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması hedefleniyor.

Dinar'da trafik denetimleri

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Afyonkarahisar- İzmir kara yolundaki trafik uygulamasına katıldı.

Kapankaya, uygulamada, araç sürücülerinin ve vatandaşların kontrollerini yapan emniyet ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Dazkırı, Dinar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:16 Kaynak: AA

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