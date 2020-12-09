Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, köylere hizmet birliğinin olağan meclis toplantısına katıldı.

Tortop, belediye düğün salonundaki toplantıda yaptığı açıklamada, 2021 bütçesinde ilçeye aktarılan ödeneklerin verimli bir şekilde köylere hizmet götürmeyi planladığını belirtti.

Köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiğine dikkat çeken Tortop, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, köylerinde misafirlik ve taziye konularında vatandaşlara uyarılar yapmalı. İnsanlar yoğun olarak bir arada bulunmamalı. Hepimiz bir birimizin sağlığından sorumluyuz."

Toplantıya, Tortop'un yanı sıra, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İl Genel Meclis (İGM) üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, İbrahim Kaynak, Mevlüt Özaydın ile muhtarlar katıldı.

İscehisar İGM üyesi Çelen, göreve başladı

İscehisar'da vefat eden İl Genel Meclis (İGM) üyesi İbrahim Akkaya'nın yerine yerel seçim sıralamasına göre belirlenen Mesut Çelen göreve başladı.

Aralık ayı toplantılarına da katılan Çelen, yaptığı açıklamada, "Yeni görevimiz süresince, vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle her zaman ilçemize hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.