Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

22.04.2022 10:33
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu.

Tortop, Hüseyin Develi Huzurevi'ndeki iftar programında, Ramazan ayının manevi ikliminde birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Programa Tortop'un yanı sıra eşi Reyhan Tortop, Kaymakam adayı Mustafa Aksoy da katıldı.

- Kızılören'de çiftçilere ayçiçeği tohumu hibe edildi

Kızılören Kaymakamlığı öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce, kentteki çiftçilere ücretsiz 900 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, kendilerine dağıtılan ayçiçeği tohumları için emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Eflatun Can Tortop, Sandıklı, Hisarcık, Huzurevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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