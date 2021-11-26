Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi" oluşturuldu - Son Dakika

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yeni oluşturulan "Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi" hastalara hizmet vermeye başladı.

Başhekim Opr. Dr. Mehmet Duran, gazetecilere, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde oluşturulan "Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi" için uzun zamandır çalışma yaptıklarını söyledi.

Kasım ayının ilk haftasında oluşturulan birimde Genel Cerrahi Hekimi ile 6 hemşire ve bir de görevlinin hastalara hizmet verdiğini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde hastalarımız için her türlü altyapıyı oluşturduk. Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi'miz de hastalarımızın bütün tedavi süreçleri en güzel bir şekilde takip edilecek. Bu tür hastalığı olan bütün vatandaşlarımızı, hizmet almak için hastanemize davet ediyoruz."