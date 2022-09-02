Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Camikebir Mahallesi'nde bulunan taşın belediye ile Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü arasında yapılan görüşme sonucunda gerekli incelemelerin yapılması için Suçıkan Park Tesisleri'nde bulunan alana bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu - Son Dakika

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