Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu

02.09.2022 15:36
Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Camikebir Mahallesi'nde bulunan taşın belediye ile Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü arasında yapılan görüşme sonucunda gerekli incelemelerin yapılması için Suçıkan Park Tesisleri'nde bulunan alana bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli incelemelerin yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu - Son Dakika
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