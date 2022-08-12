Turistleri soyan şahıs polisin takibiyle yakalandı - Son Dakika
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Turistleri soyan şahıs polisin takibiyle yakalandı

12.08.2022 09:56
Turistleri soyan şahıs polisin takibiyle yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde turistleri soyan cezaevi firarisi şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde turistleri soyan cezaevi firarisi şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Dinar Sanayi Sitesi mevkiinde otobüs içerisinden turistlere ait çantalardan para çalınması olayının ardından Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Erol Kaplankıran Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler aynı otobüste bulunan R.T., isimli şahıs yolda kaçmak üzereyken yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu 5 ayrı suçtan toplam 11 yıl 20 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildiği. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında turistlerin çantalarının içerisinden çalınan 445 euro ve bin 900 TL para turistlere teslim edildi. Şüpheli R.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turistleri soyan şahıs polisin takibiyle yakalandı - Son Dakika

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