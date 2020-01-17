Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

6 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32,70 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Dana eti

 HTS

 32,70 32,70
Sığır eti

 HTS

 27,98

 27,98
Buğday

 HMS

 1,90

 1,90
Buğday unu

 HTS

 2,10

 2,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]