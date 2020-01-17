Afyonkarahisar Ticaret Borsası
6 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32,70 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Dana eti
| HTS
| 32,70
| 32,70
| Sığır eti
| HTS
| 27,98
| 27,98
| Buğday
| HMS
| 1,90
| 1,90
| Buğday unu
| HTS
| 2,10
| 2,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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