Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Sinanpaşa ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sinanpaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çiçek, Sinanpaşa ilçesinde kaymakamlık, belediye, kadın kültür evi ile iki tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Zeynep Topcu ile Belediye Başkanı Erdal Karaman'dan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alan Çiçek, daha sonra kadın kültür evindeki serbest kürsü etkinliğinde kadınlarla bir araya geldi.

Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'daki kadın kültür evlerinin, kadınlara emanet olduğunu belirterek, "Sizlerin desteğiyle hep birlikte çok daha güzel işler başaracağız." ifadesini kullandı.

İlçede yaklaşık 290 kişiye istihdam sağlayan iki tekstil fabrikasını ziyaret eden Çiçek, iş yeri sahipleri Metin Ateş ve Hakan Çelik'ten bilgiler aldı, çalışanlarla sohbet etti.