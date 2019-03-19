Ağabeyini Defalarca Kez Bıçakladı
39 dakika önce
Adana'da alkollü bir kişi tartıştığı ağabeyini defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı.
Adana
'da alkollü bir kişi tartıştığı ağabeyini defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Yüreğir
İlçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Mehmet Akın
B., ağabeyi Özkan B. ile ev içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın sokağa kadar taştı. Ağabeyi ve kardeşi evlerinin önüne çıkarak kavga
etmeye başladı. Mehmet Akın B., kavga sırasında ağabeyi Özkan B.'yi defalarca bıçakladı. Özkan B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada kavgayı fark eden iki kardeşin anne ve babası durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan B.'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Özkan B.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağabeyini bıçaklayan Mehmet Akın B. ise olay yerinden kaçtı. Polis
soruşturma başlattı.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
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