Ağaç keserken uçurumdan yuvarlanıp feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Ağaç keserken uçurumdan yuvarlanıp feci şekilde can verdi

20.12.2022 17:33

Antalya Manavgat'ta ağaç kestiği sırada dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan düşen 42 yaşındaki Nail Avcı hayatını kaybetti.

Manavgat'a bağlı Yukarı Işıklar Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında ağaç kesen Nail Avcı, bastığı kaya parçasının kayması sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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EKİPLER UÇURUMA İNDİ

Ekipler, Avcı'nın bulunduğu bölgeyi dron ile tespit edebildi. 70 metrelik uçurumdan inen ekipler, ulaştıkları Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nail Avcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından alınarak, morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaç keserken uçurumdan yuvarlanıp feci şekilde can verdi - Son Dakika

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