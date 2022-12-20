Ağaç keserken uçurumdan yuvarlanıp feci şekilde can verdi

Manavgat'a bağlı Yukarı Işıklar Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında ağaç kesen Nail Avcı, bastığı kaya parçasının kayması sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Avcı'nın bulunduğu bölgeyi dron ile tespit edebildi. 70 metrelik uçurumdan inen ekipler, ulaştıkları Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nail Avcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından alınarak, morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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