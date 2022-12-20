Ekipler, Avcı'nın bulunduğu bölgeyi dron ile tespit edebildi. 70 metrelik uçurumdan inen ekipler, ulaştıkları Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nail Avcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından alınarak, morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaç keserken uçurumdan yuvarlanıp feci şekilde can verdi - Son Dakika

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