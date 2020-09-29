Ağaçtan düşen 2 kişiden biri öldü - Son Dakika

Ağaçtan düşen 2 kişiden biri öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde ağaçtan düşen 2 kişiden 1'i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ağaçtan düşen 2 kişiden 1'i öldü, diğeri ise ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Simav ilçesine bağlı Sarkatlar köyünde ceviz ağacından düşen 87 yaşındaki Halil Yılmaz'a ilk müdahale 112 Acil Yardım Ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Simav ilçe merkezi Cuma Mahallesi'nde meydana gelen ikinci olayda, ceviz ağacından düşen Nurullah Kalıpçı'ya (65) Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine sevk edildiği, yoğun bakımda olan Kalıpçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. İki olay ile ilgili soruşma başlatıldı. - KÜTAHYA

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