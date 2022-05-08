Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü - Son Dakika
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Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü

08.05.2022 16:06

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde gece geç saatlerde ağıla giren kurt sürüsü küçükbaş hayvanlara saldırdı. 200'e yakın hayvan hayatını kaybederken, yetkililer konu ile ilgili inceleme başlattı.

Öner Şahin'ine ait ağıllara gecenin ilerleyen saatlerinde kurt sürüsü girdi. Ağırlarda bulunan küçükbaş hayvanlara saldıran kurt sürüsü yaklaşık 200'e yakın hayvanı telef etti. Gelen sesler üzere ağılı kontrole giden Şahin korkunç manzara ile karşılaştı.

Ağıla giren kurt sürüsü 200 küçükbaş hayvanı telef etti

MAĞDUR VATANDAŞ YARDIM BEKLİYOR

200'e yakın hayvanının telef olduğunu belirleyen Öner Şahin, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ünde bölgeye giderek bilgi aldığı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü - Son Dakika


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