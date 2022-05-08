Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü - Son Dakika

Öner Şahin'ine ait ağıllara gecenin ilerleyen saatlerinde kurt sürüsü girdi. Ağırlarda bulunan küçükbaş hayvanlara saldıran kurt sürüsü yaklaşık 200'e yakın hayvanı telef etti. Gelen sesler üzere ağılı kontrole giden Şahin korkunç manzara ile karşılaştı.
200'e yakın hayvanının telef olduğunu belirleyen Öner Şahin, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ünde bölgeye giderek bilgi aldığı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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