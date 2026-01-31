Ağız Sağlığı İle İlgili Uyarılar

Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Diş Hekimi Dr. Tahir Ataözden, ağız, boğaz ve yemek borusunun sindirim sisteminin ilk savunma hattını oluşturduğunu belirterek, bu bölgelerde mikroorganizma yükünü azaltmaya yönelik yanlış uygulamalara karşı uyarılarda bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Tahir Ataözden, alkol, sarımsak ve baharatların ağız sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağız, boğaz ve yemek borusunun sindirim sisteminin ilk savunma hattı olduğunu belirten Ataözden, bu bölgelerde mikroorganizma yükünü azaltmaya yönelik yanlış bilinen uygulamalara dikkati çekerek, "Özellikle alkolün 'iç dezenfektan' olarak algılanmasının bilimsel bir karşılığı yoktur. Yüksek orandaki alkol, ağız ve boğazda kısa süreli olarak bazı mikroorganizmaları azaltabilir. Ancak bu etki geçicidir. Düzenli alkol kullanımı ağız mukozasında kuruluğa, tahrişe ve uzun vadede ciddi sağlık risklerine yol açabilir." ifadelerini kulandı.

Ataözden, çiğ sarımsağın içeriğinde bulunan "Allicin (Alisin)" maddesinin antibakteriyel ve antiviral özellikler gösterdiğini aktararak, çiğ sarımsağın çiğnendiğinde ağız içindeki bazı zararlı bakterilerin azalmasına katkı sağladığını, ancak yine de sarımsağın tek başına bir tedavi ya da sterilizasyon yöntemi olmadığını anlattı.

Baharatlar ve özellikle paprika gibi kırmızı biber türlerinin ise tükürük salgısını artırarak ağız içinin doğal temizlenmesine destek olabileceğini aktaran Ataözden, "Bu etki hafiftir. Aşırı tüketim, hassas kişilerde ağız ve boğaz mukozasında tahrişe neden olabilir." uyarısında bulundu.

Ataözden, ağız ve boğaz sağlığının korunmasında en önemli unsurun vücudun doğal savunma mekanizmaları olduğunu vurgulayarak, tükürük içerisinde bulunan lizozim ve bağışıklık proteinlerinin mikroorganizmaları kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

Mide asidinin, hastalık yapıcı birçok organizmayı etkisiz hale getirdiğinin altını çizen Ataözden, besinlerle ya da içeceklerle vücut pH'ını değiştirmenin mümkün olmadığını belirtti.

Ataözden, toplumda doğal yöntemlere yönelimin arttığını ancak bunun bilimsel temelden kopmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ağız ve boğaz sağlığını korumanın en etkili yolu düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı, uygun ağız gargaraları ve dengeli beslenmedir. Alkol sağlık amacıyla kullanılmamalı, sarımsak ve baharatlar ise destekleyici unsur olarak görülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.