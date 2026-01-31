Ağız Sağlığı İle İlgili Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ağız Sağlığı İle İlgili Uyarılar

31.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Tahir Ataözden, alkol ve sarımsağın ağız sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Diş Hekimi Dr. Tahir Ataözden, ağız, boğaz ve yemek borusunun sindirim sisteminin ilk savunma hattını oluşturduğunu belirterek, bu bölgelerde mikroorganizma yükünü azaltmaya yönelik yanlış uygulamalara karşı uyarılarda bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Tahir Ataözden, alkol, sarımsak ve baharatların ağız sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağız, boğaz ve yemek borusunun sindirim sisteminin ilk savunma hattı olduğunu belirten Ataözden, bu bölgelerde mikroorganizma yükünü azaltmaya yönelik yanlış bilinen uygulamalara dikkati çekerek, "Özellikle alkolün 'iç dezenfektan' olarak algılanmasının bilimsel bir karşılığı yoktur. Yüksek orandaki alkol, ağız ve boğazda kısa süreli olarak bazı mikroorganizmaları azaltabilir. Ancak bu etki geçicidir. Düzenli alkol kullanımı ağız mukozasında kuruluğa, tahrişe ve uzun vadede ciddi sağlık risklerine yol açabilir." ifadelerini kulandı.

Ataözden, çiğ sarımsağın içeriğinde bulunan "Allicin (Alisin)" maddesinin antibakteriyel ve antiviral özellikler gösterdiğini aktararak, çiğ sarımsağın çiğnendiğinde ağız içindeki bazı zararlı bakterilerin azalmasına katkı sağladığını, ancak yine de sarımsağın tek başına bir tedavi ya da sterilizasyon yöntemi olmadığını anlattı.

Baharatlar ve özellikle paprika gibi kırmızı biber türlerinin ise tükürük salgısını artırarak ağız içinin doğal temizlenmesine destek olabileceğini aktaran Ataözden, "Bu etki hafiftir. Aşırı tüketim, hassas kişilerde ağız ve boğaz mukozasında tahrişe neden olabilir." uyarısında bulundu.

Ataözden, ağız ve boğaz sağlığının korunmasında en önemli unsurun vücudun doğal savunma mekanizmaları olduğunu vurgulayarak, tükürük içerisinde bulunan lizozim ve bağışıklık proteinlerinin mikroorganizmaları kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

Mide asidinin, hastalık yapıcı birçok organizmayı etkisiz hale getirdiğinin altını çizen Ataözden, besinlerle ya da içeceklerle vücut pH'ını değiştirmenin mümkün olmadığını belirtti.

Ataözden, toplumda doğal yöntemlere yönelimin arttığını ancak bunun bilimsel temelden kopmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ağız ve boğaz sağlığını korumanın en etkili yolu düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı, uygun ağız gargaraları ve dengeli beslenmedir. Alkol sağlık amacıyla kullanılmamalı, sarımsak ve baharatlar ise destekleyici unsur olarak görülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağız Sağlığı İle İlgili Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:28:04. #7.11#
SON DAKİKA: Ağız Sağlığı İle İlgili Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.