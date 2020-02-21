Ağrı anne şükran aydemir'den mahkeme başkanına: adaletinize güveniyorum farz edin ki leyla sizin... - Son Dakika

Anne Şükran Aydemir'den mahkeme başkanına: Adaletinize güveniyorum farz edin ki Leyla sizin kızınız

AĞRI'da, 15 Haziran 2018 günü kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüyle ilgili davada biri tutuklu, 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anne Şükran Aydemir, duruşma öncesi mahkeme başkanından izin isteyerek, "Önce Allah'ın sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız" ifadelerini kullandıktan sonra duruşma salonu ve adliyeden ayrıldı.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (29), Yusuf Aydemir (43) ile Besim Dursun (48) ve eşi Hatun Dursun (56), Ayşe Artam (38) ve eşi Yıldırım Artam (41) hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, ANNE OLDU

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül 2019'da görülen ilk celsede baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmazken, anne Şükran Aydemir ise sanıklardan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırırken, amca Yusuf Aydemir'in atılı suçu işlediğine yönelik tanık beyanları, müşteki beyanları, kolluk tutanakları, sanığın çelişkili beyanları ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında somut delillerin bulunduğu, dinlenilmeyen bir kısım tanıklar üzerinde sanığın baskı kurma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

MEVCUT DELİL DURUMUYLA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, duruşma sonrası 19 Aralık 2019'da yaptığı üçüncü tutukluluk değerlendirmesinde Mehmet Ali Aydemir'in 'mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama'yı gerekçe göstererek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

FARZEDİN Kİ LEYLA SİZİN KIZINIZ

Leyla'nın cinayeti ile ilgili 2'inci duruşma bugün saat 10.00'da başladı. Biri tutuklu 7 sanığın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşma öncesi anne Şükran Aydemir, avukatı aracılığıyla mahkeme başkanından söz istedi. Başkanın izin vermesi üzerine Şükran Aydemir, "Önce Allah'ın sonra sizin adaletinize güveniyorum farz edin ki Leyla sizin kızınız" dedi. Anne Aydemir, sözlerini bitirdikten sonra mahkeme salonundan çıktı.

Baba Nihat Aydemir'in avukatıyla takip ettiği duruşmada daha önce dinlenmeyen tanıklar, olayla ilgili bildiklerini anlatacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hümeyra PARDELİ/ Zafer KUMRU/ AĞRI, (DHA)